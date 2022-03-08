Son dakika haberleri... Hizan Kaymakamı Yelek, şehit ailesini ziyaret etti

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti.

1991 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Mustafa Derince'nin ailesini ziyaret eden Yelek, talep ve isteklerini dinledi.

Şehidin yakınlarıyla ilgilenen Yelek, ülkenin bekası için canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Ülke olarak hala iç ve dış düşmanlara karşı vatanın bütünlüğünü korumak için şehitler verdiklerini belirten Yelek, "Şehitlerimiz sayesinde bugünkü sınırlarımıza, bayrağımıza ve hürriyetimize sahibiz. Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Bu vesileyle vatandaşımızın güvenliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını feda etmiş kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, şehitlerimizin eşleri ve anneleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.