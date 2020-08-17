Son dakika haberleri... Hizan'da PKK'nın yola döşediği EYP imha edildi
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Son dakika haberleri... Hizan'da PKK'nın yola döşediği EYP imha edildi

Son dakika gelişmesine göre Hizan'da PKK'nın yola döşediği EYP imha edildi Bitlis'in Hizan ilçe kırsalında PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP), jandarma ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

17.08.2020 17:19 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:50

Hizan'da PKK'nın yola döşediği EYP imha edildi

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçe kırsalında PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP), jandarma ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Bitlis ili Hizan ilçesi Koçyiğit köyü yolu üzerine BTÖ mensuplarınca EYP yerleştirildiği bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine 17 Ağustos 2020 günü Hizan İlçesi Koçyiğit köyü yolu üzerinde yapılan kontrolde Radyofrekans Komutalı, ateşleme anahtar sistemli 1 adet EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı malzeme görevlilerimizce 17 Ağustos 2020 günü kontrollü bir şekilde yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

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Son dakika haberleri... Hizan'da PKK'nın yola döşediği EYP imha edildi

Kaynak: İHA

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