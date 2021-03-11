Son dakika haberleri! Hisarcıklıoğlu: "Uluslararası yatırımcılar için arabuluculuk ve tahkim imkanları ülkemizin yatırım cazibesini artıracak unsurlardır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Hisarcıklıoğlu: "Uluslararası yatırımcılar için arabuluculuk ve tahkim imkanları ülkemizin yatırım cazibesini artıracak unsurlardır"

11.03.2021 13:08 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:23

Son dakika haberleri: TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

"Uluslararası yatırımcılar için arabuluculuk ve tahkim imkanları ülkemizin yatırım cazibesini artıracak unsurlardır. Arabuluculuğun yurt dışında da geçerli olması için bugün Resmi Gazetede yayımlanan Singapur Sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden büyük memnuniyet duyduk"

"Hukuk sistemi sadece devletin değil, ekonominin de temel direği. Hukuk güçlü olursa, insanların birbirine kurumlara ve sisteme olan güveni artar. Adalet ve güven duygusu bir ülkede güçlü ise o ülkenin ekonomisi de güçlü oluyor"

"Esasında bizim kültürümüzde de, inancımızda da hukukun yeri zaten çok çok önemli. Mülkün temelinde adaletin olduğuna inanan bir milletiz"

Son dakika haberleri! Hisarcıklıoğlu: 'Uluslararası yatırımcılar için arabuluculuk ve tahkim imkanları ülkemizin yatırım cazibesini artıracak unsurlardır'
Son dakika haberleri! Hisarcıklıoğlu: 'Uluslararası yatırımcılar için arabuluculuk ve tahkim imkanları ülkemizin yatırım cazibesini artıracak unsurlardır'
Son dakika haberleri! Hisarcıklıoğlu: 'Uluslararası yatırımcılar için arabuluculuk ve tahkim imkanları ülkemizin yatırım cazibesini artıracak unsurlardır'
Son dakika haberleri! Hisarcıklıoğlu: 'Uluslararası yatırımcılar için arabuluculuk ve tahkim imkanları ülkemizin yatırım cazibesini artıracak unsurlardır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Hulusi Akar Cahit Özkan Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu
Magazin Prens Harry Birol Güven Şevket Çoruh Pelin Öztekin
Spor Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Salih Ayhan Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Hisarcıklıoğlu: "Uluslararası yatırımcılar için arabuluculuk ve tahkim imkanları ülkemizin yatırım cazibesini artıracak unsurlardır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 13:26:00. #1.15#
title