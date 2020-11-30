Son dakika haberleri: Hırvatistan Başbakanı Plenkovic'in Covid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika haberleri: Hırvatistan Başbakanı Plenkovic'in Covid-19 testi pozitif çıktı

30.11.2020 23:02 | Son Güncelleme: 30.11.2020 23:12
Son dakika haberleri: Hırvatistan Başbakanı Plenkovic'in Covid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, eşi Ana Maslac Plenkovic'in korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 10 günlük karantinaya girdiğini duyurmuştu. Plenkovic, korona virüs testinin negatif çıktığını fakat karantinada olmayı tercih ettiğini belirtmişti. Hırvatistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Andrej Plenkovic'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Açıklamada, "Salgın hastalık uzmanlarının tavsiyeleri üzerine Başbakan Andrej Plenkoviç'e Pazartesi günü yeniden korona virüs testi yapıldı. Yapılan testin sonucu pozitif çıktı. Başbakan şu anda kendini iyi hissediyor. Faaliyetlerini ve sorumluluklarını evinden yerine getirmeye devam ediyor. Doktorların ve epidemiyologların tüm talimatlarını uygulayacak" denildi.

Hırvatistan'da toplam vaka sayısı 128 bin 442'ye, toplam can kaybı ise bin 786'ya ulaştı. - ZAGREB

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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