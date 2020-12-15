Son dakika haberleri... Hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde penceresinden girdiği evden para ve ziynet eşya çalan şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ve 17'nci JASAT Tim Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda, daha öncesinde 'evden hırsızlık', 'uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma' suçundan suç kaydı bulunan H.Ç.'nin, Söğütçük Mahallesi'ndeki M.Ö.'nün de evine pencereden girerek hırsızlık yaptığını tespit etti. Şüpheli, evden para ve ziynet eşyaları çaldıktan sonra, tekrar evin penceresinden dışarı çıkacağı sırada kendisini bekleyen jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli H.Ç., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı