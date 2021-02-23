Son dakika haberleri: Hırsızlık şüphelileri güvenlik kameralarından yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Hırsızlık şüphelileri güvenlik kameralarından yakalandı

23.02.2021 10:47 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:51
Son dakika haberleri: Hırsızlık şüphelileri güvenlik kameralarından yakalandı

Son dakika haberine göre MERSİN'de girdikleri evlerden para ve ziynet eşyası çalan 4 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.

MERSİN'de girdikleri evlerden para ve ziynet eşyası çalan 4 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Kentte 3 ayrı evden 19 bin 700 TL nakit para ve ziynet eşyası çalındığı ihbarı alan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı tespit etti. Aracı takibe alan ekipler, Osmaniye'ye giden şüphelileri otobanda durdurdu. Araçta bulunan E.Ç., D.Ç., N.Y. ve S.Ç. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. ve D.Ç. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, N.Y. ve S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haberleri: Hırsızlık şüphelileri güvenlik kameralarından yakalandı
Son dakika haberleri: Hırsızlık şüphelileri güvenlik kameralarından yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Prens Harry Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Hüseyin Göçek Aykut Kocaman Osman Özköylü Sergen Yalçın
Tüm Haberler Pkk Cuma Pendik Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Hırsızlık şüphelileri güvenlik kameralarından yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 10:55:17. #1.16#
title