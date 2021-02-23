Son dakika haberleri: Hırsızlık şüphelileri güvenlik kameralarından yakalandı

Son dakika haberine göre MERSİN'de girdikleri evlerden para ve ziynet eşyası çalan 4 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.

MERSİN'de girdikleri evlerden para ve ziynet eşyası çalan 4 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Kentte 3 ayrı evden 19 bin 700 TL nakit para ve ziynet eşyası çalındığı ihbarı alan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı tespit etti. Aracı takibe alan ekipler, Osmaniye'ye giden şüphelileri otobanda durdurdu. Araçta bulunan E.Ç., D.Ç., N.Y. ve S.Ç. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. ve D.Ç. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, N.Y. ve S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN