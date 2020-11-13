Son dakika haberleri | Hırsızlık suçundan 5 yıl cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Hırsızlık suçundan 5 yıl cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı

13.11.2020 17:06 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:10
Son dakika haberleri | Hırsızlık suçundan 5 yıl cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Son dakika haber: Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasına çarptırılan bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasına çarptırılan bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT ) ekipleri yapılan istihbari çalışmalar neticesinde "muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan yargılandığı mahkemece 5 yıl hapis cezasına çarptırılan S.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Tekkeköy ilçesi Kışla Mahallesi'nde gözaltına alınan S.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. S.K. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Son dakika haberleri | Hırsızlık suçundan 5 yıl cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

4 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı
4 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı
Hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay 25 gün cezası bulunan şahıs tutuklandı
Hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay 25 gün cezası bulunan şahıs tutuklandı
Kahramanmaraş'ta hakkında 17 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta hakkında 17 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Berat Albayrak Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Seren Serengil Caner Cindoruk
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Deniz Türüç Domagoj Vida Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ölü Kız Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Hırsızlık suçundan 5 yıl cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 17:11:47. #1.15#
title