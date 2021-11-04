Son dakika haberleri! Hırsızlık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

İZMİR (İHA) - İzmir'in Tire ilçesinde inşaat malzemeleri çaldığı belirlenen ve çalınan malzemeleri sattığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki iki ayrı depodan 1 adet kaynak makinesi, 1 adet kırıcı delici matkap, 1 adet matkap, 1 adet delici matkap, 3 adet canavar taşı ve 40 metre kablodan oluşan inşaat malzemelerinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemede, malzemelerin E.Ü. tarafından çalındığı belirlendi. E.Ü. ile birlikte şüphelinin çaldığı malzemeleri sattığı belirlenen R.A. da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aramalarda malzemeler ve uyuşturucu çıktı

Öte yandan polis ekipleri tarafından R.A.'nın adresinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen 40 parça inşaat malzemesi, 1 adet ruhsatsız 7.65 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait fişekler, uyuşturucu madde ile birlikte uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzemeler ve örgüt paçavrası ele geçirildi.

E.Ü. ile R.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR