Son dakika haberleri: Hırsızlık için girdiği evdeki yaşlı çifti öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Hırsızlık için girdiği evdeki yaşlı çifti öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Kırklareli'nin Vize ilçesinde hırsızlık için girdiği evin sahibi yaşlı çifti bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Son dakika haberleri: Hırsızlık için girdiği evdeki yaşlı çifti öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı
26.08.2020 03:53 | Son Güncelleme: 26.08.2020 03:56

Kırklareli'nin Vize ilçesinde hırsızlık için girdiği evin sahibi yaşlı çifti bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi Kışla Caddesi'nde öğretmen emeklisi Aykut (72) ile Vesile (73) Küçükesin'e ait 34 AET 001 plakalı otomobilin hızla evden uzaklaştığını gören komşuları çiftin evine gitti.

Evin mutfak camının açık olduğunu fark eden komşular, polisi aradı.

Olay yerine gelen polis, evde iki kişinin bıçaklanmış olduğunu görünce 112'den sağlık ekibi istedi.

Gelen sağlık ekibi, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının olay yerindeki incelemelerini tamamlamasıyla cenazeler, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çiftin otomobili ile olay yerinde kaçan zanlı C.Y. (20) polis ve jandarma ekiplerinin kovalamacası sonucu Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Karabürçek köyünde kaza yaptı.

Yakalanan zanlı C.Y'nin hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak suçlarından 30 kaydının bulunduğu belirlendi.

"Çok iyi ve güzel yürekliydiler"

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftin karıncayı bile incitmeyen iyi yürekli insanlar olduklarını söyledi.

İlçelerinde ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten Özalp, haberi aldıklarında şoke olduklarını ifade etti.

Zanlının eve hırsızlık amacıyla girdiğini belirten Özalp, "Aykut öğretmen benim de öğretmenimdi. Çok iyi ve güzel yürekliydiler. Kahvehanede oturan vatandaşlar Aykut öğretmenin otomobilinin hızla gittiğini gördüklerinde rahatsızlığını düşünmüşler." dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Magazin
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Son Dakika: Bakan Albayrak, 'Doğal gaza indirim ne zaman olur?' sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz Ekonomi
Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için...
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Dünya
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var Politika
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder Ekonomi
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar Medya
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana...
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirdi
Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirdi
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an
20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an
Avrupa devlerini peşinden koşturan Sörloth: Trabzonspor'da kalmak istiyorum
Avrupa devlerini peşinden koşturan Sörloth: Trabzonspor'da kalmak istiyorum
Aşık olduğu kızın ablasını aşklarına engel olduğu gerekçesiyle bıçakladı
Aşık olduğu kızın ablasını aşklarına engel olduğu gerekçesiyle bıçakladı
Ankara ve İzmir'de okul servis ücretlerine yüzde 11 ile 13 arasında zam geldi
Ankara ve İzmir'de okul servis ücretlerine yüzde 11 ile 13 arasında zam geldi
Galatasaray, Süper Kupa zaferini sosyal medyada Jardel'in fotoğrafıyla kutladı
Galatasaray, Süper Kupa zaferini sosyal medyada Jardel'in fotoğrafıyla kutladı
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın
Sergen Yalçın, PAOK yenilgisinden sonra hakemleri eleştirdi: Bu kadar kötü yönetim beklemiyorduk
Sergen Yalçın, PAOK yenilgisinden sonra hakemleri eleştirdi: Bu kadar kötü yönetim beklemiyorduk
Güney Koreli yetkililer: Ülke yeni ve daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya
Güney Koreli yetkililer: Ülke yeni ve daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Donald Trump Berat Albayrak Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Onur Saylak Sertab Erener Engin Altan Düzyatan
Spor Jose Sosa Eddie Newton Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Tv Kaza Adana Ankara
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Hırsızlık için girdiği evdeki yaşlı çifti öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 04:07:07. #1.15#
title