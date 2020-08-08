Son dakika haberleri... Hırsızlık eşyalarını satın alan kişi yakalandı
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Son dakika haberleri... Hırsızlık eşyalarını satın alan kişi yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri hırsızlık eşyalarını satın alan şüpheliyi yakaladı.

Son dakika haberleri... Hırsızlık eşyalarını satın alan kişi yakalandı
08.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 08.08.2020 15:12

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri hırsızlık eşyalarını satın alan şüpheliyi yakaladı.

Kızıltepe'de meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda çalınan birçok cep telefonu, diz üstü bilgisayar ve televizyon gibi elektronik cihazların M.T. isimli şahıs tarafından satın alındığı yönünde bilgiler edinildi. Polis ekipleri bahse konu çalınan eşyaların temin edilmesi amacı ile bugün saat 06.30'da M.T. ve bu şahsa yardım ettiği değerlendirilen şahıslara ait 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 37 adet çeşitli marka ve modellerde cep telefonu, 4 adet çeşitli marka modellerde LCD televizyon, 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet decoder cihaz ve 1 adet profesyonel fotoğraf makinesi ele geçirildi.

Şüpheli M.T dini nikahlı eşi S.Ç ve kardeşi Ş.T isimli şahıslar yakalanarak Kızıltepe Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Şüpheli M.T Kızıltepe Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı ile gözaltına alındı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - MARDİN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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