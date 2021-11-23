Son dakika haberleri: Hırsızlık çetesi, 300 saatlik kamera görüntüsüyle çökertildi - Haberler
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Son dakika haberleri: Hırsızlık çetesi, 300 saatlik kamera görüntüsüyle çökertildi

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Hırsızlık çetesi, 300 saatlik kamera görüntüsüyle çökertildi

Son dakika gündem haberi... BOLU'da, 5 gün içinde 6 iş yeri ve 1 evden hırsızlık yapan 5 şüpheli, polisin 300 saatlik kamera kaydını incelemesiyle tespit edilip yakalandı.

BOLU (DHA) - BOLU'da, 5 gün içinde 6 iş yeri ve 1 evden hırsızlık yapan 5 şüpheli, polisin 300 saatlik kamera kaydını incelemesiyle tespit edilip yakalandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 13-18 Kasım'da kent merkezinde, av malzemesi bayileri dahil 6 iş yeri ve 1 evden hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde incelemelerde bulunan ekipler, 93 kameradaki 300 saatlik görüntüyü izleyerek şüphelileri belirledi. Düzenlenen operasyonlarla hırsızlık şüphelileri S.A. (20), H.Ö. (23), T.K. (19), Y.C. (19) ve G.Ö.'yü (20) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberleri: Hırsızlık çetesi, 300 saatlik kamera görüntüsüyle çökertildi

Son dakika haberleri: Hırsızlık çetesi, 300 saatlik kamera görüntüsüyle çökertildi

Son dakika haberleri: Hırsızlık çetesi, 300 saatlik kamera görüntüsüyle çökertildi

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Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

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