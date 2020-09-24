Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı
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Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

24.09.2020 15:21 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:04

Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı Gaziantep'te iki farklı adreste hırsızlık yapan şahıslar önce güvenlik kamerasına sonra da polise yakalandı.

Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki farklı adreste hırsızlık yapan şahıslar önce güvenlik kamerasına sonra da polise yakalandı.

Gaziantep'in Emek ve boyacı mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda güvenlik kameralarına da yakalanan 3 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı
Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı
Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı
Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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