Son dakika haberleri! Hırsızlar kullanmış makyaj malzemesini çaldı, polisler yakaladı
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Son dakika haberleri! Hırsızlar kullanmış makyaj malzemesini çaldı, polisler yakaladı

Son dakika haberlerine göre Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 hafta içerisinde 16 bin 258 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Son dakika haberleri! Hırsızlar kullanmış makyaj malzemesini çaldı, polisler yakaladı
31.08.2020 17:09 | Son Güncelleme: 31.08.2020 17:36

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 hafta içerisinde 16 bin 258 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 97 şahıs yakalanırken, 681 farklı asayiş olayında ise 409 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 24 ile 30 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 16 bin 258 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 97 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 70 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 48'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, dolandırıcılık olayında ele geçirilen 45 bin TL, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 43 mermi, 2 adet bıçak, 16 adet fişek, 6 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet hasarlı (change) araba, 1 adet çalıntı cep telefonu ve çalıntı imitasyon takı, makyaj malzemeleri ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 681 farklı asayiş olayında ise 409 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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