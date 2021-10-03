Son dakika haberleri | HIRSIZLAR KENDİLERİNİ DURDURMAK İSTEYEN GENÇ KIZA SİLAH DOĞRULTTU; O ANLAR KAMERADA

KADIKÖY'de apartman görevlisi ve kızı Merve Vural, binaya giren maskeli ve silahlı 2 şüpheliyi güvenlik kamerasından fark ederek durdurmak istedi. 23 yaşındaki genç kız, kaçan şüphelilerden birini tutarak kaçmasını engellemeye çalıştı. Diğer şüpheli, genç kıza silah doğrultarak tehdit edince, baba ve kızı şüphelilerin peşini bıraktı. Şüpheliler geldikleri araçla kaçarken, yaşananlar binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü 20.00 sıralarında Bostancı'da meydana geldi. İddiaya göre, maskeli ve silahlı 2 kişi binanın dış kapısını kartla açarak içeri girdi. Bir süre binanın içinde dolaşan ve etrafı kolaçan eden şüphelileri güvenlik kamerasından fark eden apartman görevlisi ve kızı Merve Vural evlerinden dışarı çıktı. Şüphelilerle göz göze gelen apartman görevlisi Feyzullah Vural "Kimsiniz, kime geldiniz?" diye sormaya başlayınca sözlü tartışma başladı.

"MERMİYİ AĞZINA VERİP SİLAHI BANA DOĞRULTTU"

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KMAERASINDA

Yaşanan film gibi olay binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kartla binanın dış kapısını açan şüpheliler, binanın içinde dolaşmaya başlıyor. Bu sırada apartman görevlisi ve kızı şüphelilerle göz göze geliyor. Tartışma sonrası şüpheliler kaçmaya çalışırken, apartman görevlisinin kızı şüphelilerden birinin üzerine atlayarak kaçmasını engellemeye çalışıyor. Bu sırada diğer şüpheli genç kıza silahını doğrulttuğu görülüyor.

Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri