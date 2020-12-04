Hırsızlar güvenlik kamerasında
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Hırsızlar güvenlik kamerasında

04.12.2020 16:22 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:39

Hırsızlar güvenlik kamerasında Gaziantep'te meydana gelen hırsızlık olayları anbean güvenlik kameralarına yansırken, hırsızların rahat tavırları dikkat çekti.

Hırsızlar güvenlik kamerasında

GAZİANTEP - Gaziantep'te meydana gelen hırsızlık olayları anbean güvenlik kameralarına yansırken, hırsızların rahat tavırları dikkat çekti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşanan hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlatan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kasım ayı içerisinde 120 faili meçhul hırsızlık, 7 yağma ve 3 kapkaç olayını aydınlattı. Ekipler toplamda 65 şüpheliyi gözaltına alırken gözaltına alınanlardan 42'si tutuklandı. Yaşanan hırsızlık ve yağma olaylarının büyük çoğunluğu güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler olayın faillerinin kimliklerini görüntüler üzerinden tespit etti. Görüntülerinde hırsızların rahat tavırları dikkat çekti.

"Motor, bisiklet, telefon"

Anbean güvenlik kameralarıyla kaydedilen hırsızlık olaylarında apartmana çuvalla giren bir hırsız girdiği apartmanın ara boşluğunda bina sakinlerine ait olan eşyaları çuvala doldurup apartmandan çıkıyor. Bir diğer hırsızlık olayında ise gündüz gözüyle parkın kenarına park edilen motoru çalma anları görüntülere yansıyor. Gündüz vakti markete giren bir hırsız ise, işyeri sahibinin dolap üzerinde bulunan telefonunu kaşla göz arasında alıyor. Özel bir hastaneye rahat tavırlarla giren bir hırsız da hastane içerisinde çaldığı eşyaları poşete doldurup güvenlik görevlisine aldırış etmeden çıkıyor. Bir apartmanın garajını açan hırsızlar ise, hiç acele etmeden garaj içindeki malzemeleri poşetlere doldurarak çalması kameralar tarafından kaydediliyor. Apartmana giren bir hırsızda apartmandan çaldığı bisiklete binerek çıkması güvenlik kamerasına yansıyor.

Hırsızlar güvenlik kamerasında
Hırsızlar güvenlik kamerasında
Hırsızlar güvenlik kamerasında
Hırsızlar güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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