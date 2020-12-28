Hırsızlar fark edilince polise ateş etti, o anlar kameraya böyle yansıdı
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Hırsızlar fark edilince polise ateş etti, o anlar kameraya böyle yansıdı

28.12.2020 09:46 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:08

Hırsızlar fark edilince polise ateş etti, o anlar kameraya böyle yansıdı Adana'da bir eve hırsızlık amacıyla giren 4 kişi, fark edilince yaşanan kovalamaca sırasında polise tabanca ile ateş etti Polise ateş ederken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen zanlılar yakalanıp tutuklandı Adana'da...

Hırsızlar fark edilince polise ateş etti, o anlar kameraya böyle yansıdı

Adana'da bir eve hırsızlık amacıyla giren 4 kişi, fark edilince yaşanan kovalamaca sırasında polise tabanca ile ateş etti

Polise ateş ederken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen zanlılar yakalanıp tutuklandı

ADANA - Adana'da bir eve hırsızlık amacıyla giren 4 kişi, fark edilince yaşanan kovalamaca sırasında polise tabanca ile ateş etti. Polise ateş ederken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen zanlılar yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 23 Aralık günü saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selva E. (32), yattığı odadan çıktığında bir kişinin hırsızlık için eve girdiğini gördü. Selva E.'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geldi. Polisin geldiğini gören hırsızlık şüphelisi ile beraberindeki 3 kişi, kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Polisin zanlıların peşini bırakmayarak kovalaması üzerine kaçamayacağını anlayan iki zanlıdan biri polisin üzerine doğru diğeri ise havaya ateş açtı. Açılan ateş sonucu polisler şans eseri kurtulurken, polis aracına da mermi isabet etti. Bu anlar, sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polisin anonsu üzerine olay yerine Gasp Büro Amirliği'ne bağlı takviye ekipler geldi. Sokak sokak şüphelileri arayan ekipler, polise ateş ettiği belirlenen A.B. ile Rıdvan Ş.'yi Onur Mahallesi'nde, diğer şüpheliler Mertcan F. ile Barış K.'yi ise Uçak Mahallesi'nde yakalayıp, etkisiz hale getirdi.

Şüpheliler emniyete götürüldü. Rıdvan Ş.'nin, ifadesinde, "A.B., 'Düşmanlarım evime baskına geldi. Zor durumdayım' deyince yanına gittim. Hırsızlığa gittiğini, polisle çatışacağını bilmiyordum" dediği öğrenildi. Şüphelilerden Mertcan F. ise hırsızlık için gözcülük yaptığını, arkadaşının polise ateş edeceğini bilmediğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hırsızlık, öldürmeye teşebbüs, görevli memura mukavemet ve kamu malına zarar suçlarından adliyeye sevk edilen A.B., Rıdvan Ş., Mertcan F. ile Barış K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlar fark edilince polise ateş etti, o anlar kameraya böyle yansıdı
Hırsızlar fark edilince polise ateş etti, o anlar kameraya böyle yansıdı
Hırsızlar fark edilince polise ateş etti, o anlar kameraya böyle yansıdı
Hırsızlar fark edilince polise ateş etti, o anlar kameraya böyle yansıdı
Hırsızlar fark edilince polise ateş etti, o anlar kameraya böyle yansıdı
Hırsızlar fark edilince polise ateş etti, o anlar kameraya böyle yansıdı
Hırsızlar fark edilince polise ateş etti, o anlar kameraya böyle yansıdı
Hırsızlar fark edilince polise ateş etti, o anlar kameraya böyle yansıdı
Hırsızlar fark edilince polise ateş etti, o anlar kameraya böyle yansıdı
Hırsızlar fark edilince polise ateş etti, o anlar kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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