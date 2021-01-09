Son dakika haber | HIRSIZ KARI-KOCA GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLEREK YAKALANDI
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Son dakika haber | HIRSIZ KARI-KOCA GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLEREK YAKALANDI

09.01.2021 07:49 | Son Güncelleme: 09.01.2021 07:54
Son dakika haber | HIRSIZ KARI-KOCA GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLEREK YAKALANDI

Edinilen son dakika haberine göre İZMİR'de bir çok ilçede iş yerlerine girerek telefon hırsızlığı yapan karı ve koca, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İZMİR'de bir çok ilçede iş yerlerine girerek telefon hırsızlığı yapan karı ve koca, polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen çift, tutuklandı. 

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birçok ilçede iş yerlerine girerek telefon hırsızlığı yapan karı-kocanın kimliğini güvenlik kameralarından tespit etti. Hırsızların, D.T. (25) ve kocası İ.T. (24) olduğunu belirleyen ekipler, harekete geçerek karı ve kocayı kıskıvrak yakaladı. Hırsızlıktan çok sayıda sabıkası bulanan çift, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan çift, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDAİ.T. ve engelli olduğu ileri sürülen eşi D.T.'nin iş yerlerine girerek hırsızlık yaptıkları anlar ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Son dakika haber | HIRSIZ KARI-KOCA GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLEREK YAKALANDI
Son dakika haber | HIRSIZ KARI-KOCA GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLEREK YAKALANDI
Son dakika haber | HIRSIZ KARI-KOCA GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLEREK YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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