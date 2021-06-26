Son dakika haberleri! Hırdavatçı komşularını soyan hırsızlar kamerada
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Son dakika haberleri! Hırdavatçı komşularını soyan hırsızlar kamerada

Son dakika haberleri! Hırdavatçı komşularını soyan hırsızlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Başakşehir'de bir iş hanında bulunan hırdavatçıyı soyan kişilerin, 2 yan dükkanda bulunan hırdavatçılar olduğunu tespit edildi.

Başakşehir'de bir iş hanında bulunan hırdavatçıyı soyan kişilerin, 2 yan dükkanda bulunan hırdavatçılar olduğunu tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanırken hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, 5 Haziran Cumartesi günü Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde dükkanına geldiğinde iş yerinden hırsızlık yapıldığını fark eden iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Yurt dışından tedarik edilen lazer, yazıcı, matkap 3D yazıcı gibi toplam değeri 250 bin liralık ürünler çalınmasına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

Komşuları çalmış

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İş hanındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin aynı iş hanında ve 2 yan dükkandaki komşular olduğu tespit edildi. İddialara göre şahıslar, kendi dükkanlarının camından girerek kamera görmeyen kör bir noktadan komşularını 4 saat boyunca soydukları öğrenildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde komşu hırsızları yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Fatih C. (37), Onur A. (29) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin daha önceden çeşitli suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

Kameralara yansıdı

Öte yandan iş hanındaki güvenlik kameraları, şahısların çaldıkları malzemeleri kendi dükkanlarına götürmeleri saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri! Hırdavatçı komşularını soyan hırsızlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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