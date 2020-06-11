Son dakika haberleri | Hint keneviri ekili arazide uyuşturucu satışına 7 gözaltı Bir son dakika haberine göre ELAZIĞ'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Hint keneviri ekili olan arazide uyuşturucu satışı yapan 7 kişi yakalandı.

ELAZIĞ'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Hint keneviri ekili olan arazide uyuşturucu satışı yapan 7 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin kent merkezindeki bir bölgede, Hint keneviri ektiğini belirledi. Hemen araştırmalara başlayan ekipler, tespit ettikleri bölgeye operasyon düzenledi. Hint keneviri ekili alanda, uyuşturucu satışı yapan 7 kişi yakalandı. Operasyonda 269 kök kenevir, 65 gram esrar, 20 gram kenevir tohumu, 3 gram kokain ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA