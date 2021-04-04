Son dakika haberleri... Hindistanlı İslam alimi Mevlana Veli Rahmani Covid-19 nedeniyle vefat etti
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Son dakika haberleri... Hindistanlı İslam alimi Mevlana Veli Rahmani Covid-19 nedeniyle vefat etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Tüm Hindistan Müslüman Kişisel Hukuk Kurulu'nun (AIMPLB) Genel Sekreteri, İslam alimi Mevlana Veli Rahmani korona virüsten hayatını kaybetti.

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Tüm Hindistan Müslüman Kişisel Hukuk Kurulu'nun (AIMPLB) Genel Sekreteri, İslam alimi Mevlana Veli Rahmani korona virüsten hayatını kaybetti.

Hindistanlı ünlü İslam alimi, AIMPLB Genel Sekreteri Mevlana Veli Rahmani, Bihar eyaletinin Patna kentindeki yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Hastanenin doktoru Abdul A. Hai, "Rahmani korona virüs olmadan önce ilk aşı dozunu yaptırmıştı. Ancak, aşının etkili olması için ikinci aşı dozundan en az 2 hafta geçmeli" ifadesini kullandı.

Tüm Hindistan Müslüman Kişisel Hukuk Kurulu, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Mevlana Veli Rahmani'nin vefatı tüm Müslüman ümmeti için bir kayıp" ifadesini kullandı.

78 yaşında hayatını kaybeden Mevlana Veli Rahmani, doğduğu Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Munger'de düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. - YENİ DELHİ

Son dakika haberleri... Hindistanlı İslam alimi Mevlana Veli Rahmani Covid-19 nedeniyle vefat etti
Son dakika haberleri... Hindistanlı İslam alimi Mevlana Veli Rahmani Covid-19 nedeniyle vefat etti
Son dakika haberleri... Hindistanlı İslam alimi Mevlana Veli Rahmani Covid-19 nedeniyle vefat etti
Son dakika haberleri... Hindistanlı İslam alimi Mevlana Veli Rahmani Covid-19 nedeniyle vefat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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