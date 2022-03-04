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Son dakika haberleri | Hindistan, Ukrayna'daki Hint öğrencilerin tahliyesi için ateşkes çağrısı yaptı

AA, Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Son dakika haberleri | Hindistan, Ukrayna'daki Hint öğrencilerin tahliyesi için ateşkes çağrısı yaptı

Son dakika haberleri: Hindistan, Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'da mahsur kalan Hint öğrencilerin tahliye edilmesi için ateşkes çağrısında bulundu.

Hindistan, Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'da mahsur kalan Hint öğrencilerin tahliye edilmesi için ateşkes çağrısında bulundu.

News 18'in haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Sumi kentinde yaklaşık 700, Harkiv kentinde de 300 Hint öğrenci olduğunu, çatışmalar nedeniyle tahliyelerin engellendiğini belirtti.

Bagchi, savaş nedeniyle ülkede mahsur kalan Hint öğrencilerin tahliyesi için ateşkes çağrısı yaptı.

Öğrencileri sevk etmek için güvenli bir güzergah oluşturulmasını isteyen Bagchi, tüm seçeneklerin değerlendirildiğini aktardı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya güçlerinin 1 Mart'ta Harkiv kentinde hükümet binasına yönelik saldırısı sonucu, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Haveri bölgesinden Ukrayna'ya tıp eğitimi almaya giden bir öğrencinin öldüğü belirtilmişti.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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