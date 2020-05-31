Son dakika haberleri... Hindistan, Pakistan misyonundan iki yetkiliyi casusluk gerekçesiyle sınır dışı ediyor
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Son dakika haberleri... Hindistan, Pakistan misyonundan iki yetkiliyi casusluk gerekçesiyle sınır dışı ediyor

Son dakika haberine göre YENİ Hindistan, Pakistan'ın Yeni Delhi'deki diplomatik misyonunda görevli iki yetkiliyi casusluk faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle sınır dışı ediyor.

Son dakika haberleri... Hindistan, Pakistan misyonundan iki yetkiliyi casusluk gerekçesiyle sınır dışı ediyor
31.05.2020 21:15 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:15

YENİ Hindistan, Pakistan'ın Yeni Delhi'deki diplomatik misyonunda görevli iki yetkiliyi casusluk faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle sınır dışı ediyor.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hükümet, diplomatik bir misyonun üyeleri olarak konumlarıyla bağdaşmayan faaliyetler içinde bulunduklarından her iki yetkiliyi de istenmeyen kişi ilan etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Pakistan maslahatgüzarına, Hindistan'ın ulusal güvenliğine karşı faaliyetlerde bulundukları iddia edilen yetkililer nedeniyle protesto mektubu verildiği belirtilen açıklamada, hükümetin, iki yetkilinin 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarını istediği kaydedildi.

Kaynak: AA

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