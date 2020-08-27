Son dakika haberleri! Hindistan kabinesinde görevli bakanın koronavirüs testi pozitif çıktı Gelen son dakika haberine göre Hindistan'da Uttar Pradesh Kabine Bakanı Sidharth Nath Singh'in koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Hindistan'da Uttar Pradesh Kabine Bakanı Sidharth Nath Singh'in koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Sidharth Nath Singh, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Singh, durumunun iyi olduğunu ve doktorların tavsiyesi üzerine evinde karantinada olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA