Son dakika haberleri! Hindistan kabinesinde görevli bakanın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Son dakika haberleri! Hindistan kabinesinde görevli bakanın koronavirüs testi pozitif çıktı

Gelen son dakika haberine göre Hindistan'da Uttar Pradesh Kabine Bakanı Sidharth Nath Singh'in koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Son dakika haberleri! Hindistan kabinesinde görevli bakanın koronavirüs testi pozitif çıktı
27.08.2020 16:06 | Son Güncelleme: 27.08.2020 16:09

Hindistan'da Uttar Pradesh Kabine Bakanı Sidharth Nath Singh'in koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Sidharth Nath Singh, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Singh, durumunun iyi olduğunu ve doktorların tavsiyesi üzerine evinde karantinada olduğunu ifade etti.


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Kaynak: DHA

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