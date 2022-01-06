Son dakika haberleri! Hindistan'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 16 ölü, 26 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Hindistan'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 16 ölü, 26 yaralı

Son dakika haberleri! Hindistan'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 16 ölü, 26 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Hindistan'ın Jharkhand eyaletindeki Pakur bölgesinde bir yolcu otobüsü, tüp taşıyan bir kamyonla çarpıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis açıklamasında, tüplerin patlamamasının daha büyük bir faciayı önlediği ifade edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza yapan araçların hızının yüksek olduğu ve bölgedeki yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ifade edildi. - YENİ DELHİ

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

 Kazada ön camdan fırlayan kadın, eşinin kullandığı TIR'ın altında kalarak yaralandı

Kazada ön camdan fırlayan kadın, eşinin kullandığı TIR'ın altında kalarak yaralandı

 Parkta oturan adamı satırla öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı

Parkta oturan adamı satırla öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title