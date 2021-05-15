Son dakika haberleri... Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 890 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 890 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 890 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 3 bin 890 bin kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 3 bin 890 bin kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 326 bin 98 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 24 milyon 372 bin 907'ye, toplam can kaybı sayısı 266 bin 208'ye yükseldi.

Ülkede 3 milyon 673 bin 780 hastanın tedavisi sürüyor.

Hindistan'ın büyük kentlerinde salgın düşüşe geçti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin 22 Nisan'da günlük Kovid-19 vakaları 26 bini aşarken son 24 saatte görülen vaka sayısı 8 bin 506 olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık 12 milyon 500 bin nüfuslu Mumbai'de ise 4 Nisan'da 11 binden fazla vaka görülürken bu sayı son 24 saatte 2 binin altına düştü.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, halka Kovid-19 kısıtlamaları ve tedbirlerine uymaya devam etmeleri çağrısında bulunarak mücadele edip salgını yeneceklerini söyledi.

Modi ayrıca, sırası gelen vatandaşların ivedilikle Kovid-19 aşılarını yaptırmalarını salık verirken, sağlık ekipmanı ve ilaç ihtiyacının yurt içi üretim ve ithalatla tedarik edilmeye çalışıldığını kaydetti.

Aşılama kampanyası

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana 180 milyon 457 bin 579 doz aşı yapılsa da kampanya henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi konumundaki Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) Üst Yöneticisi (CEO) Adar Poonawalla, Financial Times gazetesine verdiği röportajda, aşı sıkıntısı olduğu ve bunun birkaç ay süreceği uyarısında bulunmuştu.

AstraZeneca firmasıyla üretim anlaşması bulunan ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 Aşıları Erişim Programı için de aşı üretmeyi taahhüt eden enstitünün acil iç talebine yanıt vermek zorunda olması dünyadaki aşı tedarikini de olumsuz etkileyebilir.

ABD, İngiltere, Almanya ve diğer ülkeler Hindistan'a ilaç, test kiti ve tıbbi oksijen yardımlarının yanı sıra aşı yapımında kullanılan maddelerin ihracını yoğunlaştırdı.

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dabiel B. Smith, ülkeye ulaştırılan aşı bileşenlerinin 20 milyon AstaZeneca aşısının üretilmesine yardımcı olacağını açıkladı.

Poonawalla, aşı üretiminde gerekli bazı ham maddeler için uygulanan ambargonun kaldırılması amacıyla ABD Başkanı Joe Biden'a çağrı yapmıştı.

ABD, aşı üretimini desteklemek için Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesini gündeme getirmişti. Böyle bir adımın da Hindistan'daki aşı üretimini kolaylaştıracağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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