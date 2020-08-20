Son dakika haberleri: - Hindistan'da son 24 saatte 69 bin 652 vaka kaydedildi- Salgında ölü sayısı 53 bini aştı Son dakika gelişmesine göre - Hindistan'da son 24 saatte 69 bin 652 vaka kaydedildi Salgında ölü sayısı 53 bini aştı Hindistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 69 bin 652 vaka tespit edildi.

- Hindistan'da son 24 saatte 69 bin 652 vaka kaydedildi

Salgında ölü sayısı 53 bini aştı

YENİ DELHİ - Hindistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 69 bin 652 vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 836 bin 925'e ulaşırken, ölü sayısı da 53 bini aştı.

Hindistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. Ülkede son 24 saatte 69 bin 652 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 836 bin 925'e yükseldiği bildirildi. Hindistan'da son 24 saatte virüs nedeniyle 977 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı da 53 bin 866'ya ulaştı. Ülkede toplam 686 bin 395 aktif vaka bulunurken, toplam 2 milyon 96 bin 664 kişi de iyileşerek tedavi edildiği sağlık kurumlarından taburcu edildi.

Hindistan hükümeti salgınla mücadele kapsamında geçtiğimiz haftalarda test kapasitesini arttırmaya odaklandıklarını duyurmuştu.

Öte yandan, Hindistan Asya'da virüsten en çok etkilenen ülke olurken, dünyada ABD ve Brezilya'dan sonra en fazla vaka tespit edilen 3. ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: İHA