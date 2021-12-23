Hindistan'da mahkeme binasında patlama: 2 ölü

Hindistan'ın Pencap eyaletinin Ludhiana kentindeki mahkeme binasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Pencap eyaletinin Ludhiana kentinde bugün, Bölge Mahkeme Binasının 2'nci katında nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlamada, 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı ve mahkeme binası hasar gördü. Yetkililer, polisin bölgeyi kontrol altına aldığını ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde olduğunu açıkladı.

(Abid Mazhar/İHA)

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