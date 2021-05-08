Son dakika haberleri... Hindistan'da kireç ocağında patlama: 10 ölü
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Son dakika haberleri... Hindistan'da kireç ocağında patlama: 10 ölü

Son dakika haberleri... Hindistan'da kireç ocağında patlama: 10 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletindeki bir kireç ocağında meydana gelen patlama sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletindeki bir kireç ocağında meydana gelen patlama sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletine bağlı Kadapa bölgesinde yer alan Mamillapalle köyündeki kireç ocağında büyük bir patlama meydana geldi. Kadapa polis şefi K Anburaja, patlamanın işçilerin patlayıcı maddeleri ocağa taşıdığı sırada meydana geldiğini belirtirken, 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Andhra Pradesh Eyalet Başbakanı Mohan Reddy, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. - ANDHRA PRADESH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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