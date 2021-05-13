Son dakika haberleri! Hindistan'da kimyasal madde üretilen tesiste patlama: 4 ölü, 10 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde kimyasal madde üretilen bir tesiste kazanın patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.