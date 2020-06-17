Son dakika haberleri | Hindistan'da kamyon traktöre çarptı: 12 ölü, 11 yaralı
Gelen son dakika haberlerine göre Hindistan'ın güneydoğusunda kamyonun traktöre çarpması sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.
17.06.2020 19:37 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:54
Hindistan'ın güneydoğusunda kamyonun traktöre çarpması sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.
Ülke basınındaki habere göre, polis yetkilileri Andra Pradeş eyaletinin Krişna bölgesinde çimento yüklü kamyonun, 26 kişiyi taşıyan traktöre çarptığını bildirdi.
Kazada 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumun ciddi olduğunu ifade etti.
Kazadan kurtulanlar, ters yönden hızlı bir şekilde gelen kamyonun traktöre çarptığını anlattı.
Kaynak: AA