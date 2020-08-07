Son dakika haberleri! Hindistan'da iniş sırasında pistin dışına çıkan uçak ikiye bölündü
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Son dakika haberleri! Hindistan'da iniş sırasında pistin dışına çıkan uçak ikiye bölündü

Bir son dakika haberine göre Enkazdan detaylar Enkaz çevresinde yapılan çalışmalarından detaylar Hindistan'da iniş sırasında pistin dışına çıkan uçak ikiye bölündü KERALA - Hindistan'ın Kerala eyaletinde Air India Express şirketine ait içinde 184 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu uçak, iniş sırasında pistin dışına...

07.08.2020 19:21 | Son Güncelleme: 07.08.2020 19:25

Enkazdan detaylar

Enkaz çevresinde yapılan çalışmalarından detaylar Hindistan'da iniş sırasında pistin dışına çıkan uçak ikiye bölündü

KERALA - Hindistan'ın Kerala eyaletinde Air India Express şirketine ait içinde 184 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu uçak, iniş sırasında pistin dışına çıkarak ikiye bölündü.

NDTV kanalındaki habere göre, Dubai-Kozhikode seferini yapan uçak Calicut Havalimanına iniş sırasında yerel saatle 19.40'ta pistin dışına çıktı.

Uçak pilotlarından birinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, yaralananların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Herhangi bir yangının çıkmadığı uçakta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan uçağın varış saati sırasında Kerala'da yoğun yağışın bulunduğu belirtildi.

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Son dakika haberleri! Hindistan'da iniş sırasında pistin dışına çıkan uçak ikiye bölündü

Kaynak: AA

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