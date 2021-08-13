Son dakika haberleri: Hindistan'da iktidar partisinin yerel liderinin evine düzenlenen el bombalı saldırıda, bir çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) liderlerinden Jasbir Singh'in evine düzenlenen el bombalı saldırıda, Singh'in 3 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi.
Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) liderlerinden Jasbir Singh'in evine düzenlenen el bombalı saldırıda, Singh'in 3 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi.
Ülke basınındaki haberlere göre, yetkililer, Cammu Keşmir bölgesinde Singh'in Rajouri semtindeki evine el bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Saldırıda aralarında Singh ve 3 yaşındaki yeğeninin de bulunduğu 7 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, çocuğun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini kaydetti.
BJP, saldırıyı şiddetle kınayarak, "bir an evvel faillerin yakalanması" çağrısında bulundu.
BJP üyesi Ghulam Rasool Dar ve eşi, 9 Ağustos'ta Cammu Keşmir'in Anantnag kentindeki evlerinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz