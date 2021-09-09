Son dakika haberleri: Hindistan'da iki yolcu teknesi çarpıştı, bir kişi öldü, 30 kişi kayboldu

Son dakika haberleri... Hindistan'ın Assam eyaletindeki Brahmaputra Nehri'nde iki teknenin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 30 kişinin kayıp olduğu bildirildi.