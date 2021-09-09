Son dakika haberleri: Hindistan'da iki yolcu teknesi çarpıştı, bir kişi öldü, 30 kişi kayboldu
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Son dakika haberleri: Hindistan'da iki yolcu teknesi çarpıştı, bir kişi öldü, 30 kişi kayboldu

Son dakika haberleri: Hindistan'da iki yolcu teknesi çarpıştı, bir kişi öldü, 30 kişi kayboldu
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Hindistan'ın Assam eyaletindeki Brahmaputra Nehri'nde iki teknenin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 30 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Hindistan'ın Assam eyaletindeki Brahmaputra Nehri'nde iki teknenin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 30 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, yolcu teknesi, Brahmaputra Nehri'nde karşı yönden gelen tekneyle çarpıştı.

Polis yetkilileri, çarpışma sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin kaybolduğunu ve 42 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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