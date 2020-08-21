Son dakika haberleri! - Hindistan'da hidroelektrik santralinde yangın: 9 ölü
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Son dakika haberleri! - Hindistan'da hidroelektrik santralinde yangın: 9 ölü

Son dakika haberi: - Hindistan'da hidroelektrik santralinde yangın: 9 ölü Hindistan'ın Telangana eyaletinde bulunan bir hidroelektrik santralinde çıkan yangın sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

21.08.2020 18:14 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:53

- Hindistan'da hidroelektrik santralinde yangın: 9 ölü

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Telangana eyaletinde bulunan bir hidroelektrik santralinde çıkan yangın sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Telangana-Andra Pradeş sınırındaki Srisailam hidroelektrik santralinde yangın çıktı. Yangının ardından peş peşe patlamalar meydana geldiği, 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yangın sırasında içeride 17 kişinin bulunduğu, 8'inin dışarı çıkmayı başardığı bildirildi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, Telangana eyalet Başbakanı Chandrashekar Rao'nun olayla ilgili soruşturma açılmasını emrettiği belirtildi.

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Son dakika haberleri! - Hindistan'da hidroelektrik santralinde yangın: 9 ölü

Kaynak: İHA

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