Son dakika haberleri | Hindistan'da hastanelere tıbbi malzeme sağlayamayan hükümet yetkilileri cezalandırılacak
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Son dakika haberleri | Hindistan'da hastanelere tıbbi malzeme sağlayamayan hükümet yetkilileri cezalandırılacak

Son dakika haberleri | Hindistan'da hastanelere tıbbi malzeme sağlayamayan hükümet yetkilileri cezalandırılacak
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Hindistan'da Yüksek Mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için hayati öneme sahip tıbbi malzemenin tedarik edilememesinden sorumlu hükümet yetkililerinin cezalandırılabileceğine hükmetti.

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için hayati öneme sahip tıbbi malzemenin tedarik edilememesinden sorumlu hükümet yetkililerinin cezalandırılabileceğine hükmetti.

Yeni Delhi'de Yüksek Mahkeme, hastanelerin talep ettiği oksijen tüplerinin teslim edilmemesi halinde ilgili hükümet yetkililerini cezalandırılabileceğine karar verdi.

Yargıçlar Vipin Sanghi ve Rekha Patil, insanların ölmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Hükümetin düzenli oksijen tedariki sağlayamadığını bildiren hastane yetkilileri, yargının sürece müdahale etmesini talep ederek mahkemeye başvurmuştu.

Başkent Yeni Delhi'de bir hastanede tedavisi süren 12 Kovid-19 hastasının oksijen tüpü yetersizliğinden hayatını kaybettiği haberleri basına yansımıştı.

Öte yandan, Andra Pradeş eyaletinde 16 kişinin ve Yeni Delhi'nin dışında bir hastanede 6 kişinin yine aynı sebeple öldüğü kaydedildi.

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da son 24 saatte 392 bin 488 yeni vaka tespit edildi, 3 bin 689 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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