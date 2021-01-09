Son dakika haberleri: Hindistan'da hastanede çıkan yangında 10 bebek yaşamını yitirdi
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Son dakika haberleri: Hindistan'da hastanede çıkan yangında 10 bebek yaşamını yitirdi

09.01.2021 09:55 | Son Güncelleme: 09.01.2021 09:58
Son dakika haberleri: Hindistan'da hastanede çıkan yangında 10 bebek yaşamını yitirdi

Son dakika haberler... Hindistan'ın batısında Maharaştra eyaletinde bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın sonucu 10 bebek hayatını kaybetti.

Hindistan'ın batısında Maharaştra eyaletinde bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın sonucu 10 bebek hayatını kaybetti.

Hint polisi, Maharaştra eyaletinin Bhandara kentinde bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım servisinde yangın çıktığını bildirdi.

Yangında 10 bebeğin yaşamını yitirdiğini ve 7 bebeğin kurtarıldığını belirten polis yetkilileri, yangının elektrik kontağında yaşanan kısa devre sebebiyle çıkmış olabileceğini kaydetti.

Hayatını kaybeden bebeklerin 1 ila 3 aylık olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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