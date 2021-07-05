Son dakika haberleri... Hindistan'da cezaevindeki kabile hakları aktivisti Swamy, hastanede hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Hindistan'da cezaevindeki kabile hakları aktivisti Swamy, hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Hindistan'da cezaevindeki kabile hakları aktivisti Swamy, hastanede hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Hindistan'da cezaevinde bulunan kabile hakları aktivisti Stan Swamy, Mumbai şehrindeki tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizinin ardından 84 yaşında yaşamını yitirdi.

Hindistan'da cezaevinde bulunan kabile hakları aktivisti Stan Swamy, Mumbai şehrindeki tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizinin ardından 84 yaşında yaşamını yitirdi.

BBC'nin haberine göre, Kutsal Aile Hastanesi (Holy Family Hospital), Hindistan'da terörle suçlanan en yaşlı kişi olan Swamy'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Doktorları, 84 yaşındaki Swamy'nin kefaletle serbest bırakılma talebinin görüldüğü duruşmada pazar günü kalp krizi geçirdiğini ve pazartesi günü yerel saatle 13.30'da hayata gözlerini yumduğunu kaydetti.

Mayısta hastaneye kaldırılmıştı

Swamy'nin sağlık durumunun giderek kötüye gittiği gerekçesiyle yaptığı kefaletle serbest bırakılması talepleri geri çevrilmişti.

Parkinson hastası olan Swamy, 2018'deki Bhima Koregaon kasabasındaki şiddet olaylarında rolü olduğu iddiasıyla Elgaar Parishad davası kapsamında Ekim 2020'de tutuklanmış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 28 Mayıs'ta hastaneye kaldırılmıştı.

Maharashtra eyaletine bağlı Bhima Koregaon kasabasında, 2018'de ülkedeki en alt sınıfı temsil eden Dalitlerin Hindu milliyetçisi grupların protestosunda çıkan şiddet olaylarında 1 kişi ölmüştü.

Swamy, kabilelerin kast ve toprak mücadeleleriyle ilgili yürüttüğü çalışmaları nedeniyle hedef alındığını söyleyerek, hakkındaki terör suçlamalarını reddetmişti.

Elgaar Parishad davası kapsamında, Swamy'nin yanı sıra çok sayıda aktivist, akademisyen ve avukat da tutuklanmıştı.

Hindistan'ın önde gelen insan hakları aktivistleri ve politikacıları ise Swamy hakkındaki suçlamaları, Başbakan Narendra Modi hükümetini eleştirenleri hedef alan bir "cadı avı" olarak nitelendiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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