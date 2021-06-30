Son dakika haberleri: Hindistan'da çete, öldürdükten sonra yaktığı bir kişiye Kovid-19'dan ölmüş süsü verdi
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Son dakika haberleri: Hindistan'da çete, öldürdükten sonra yaktığı bir kişiye Kovid-19'dan ölmüş süsü verdi

Son dakika haberleri: Hindistan'da çete, öldürdükten sonra yaktığı bir kişiye Kovid-19'dan ölmüş süsü verdi
Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Hindistan'da 5 kişilik çetenin, öldürdükten sonra krematoryumda yaktığı kişiye yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölmüş süsü verdiği belirlendi.

Hindistan'da 5 kişilik çetenin, öldürdükten sonra krematoryumda yaktığı kişiye yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölmüş süsü verdiği belirlendi.

Eastern Eye'ın haberine göre, Agra şehrinde 5 kişilik çete, kendilerine 54 bin dolar borcu olan adamı öldürdü.

Çete üyeleri, Kovid-19'dan öldüğünü savundukları adamı bir tesisteki krematoryumda yaktı.

Bölgenin yerel polis şefi Muniraj G, yaptığı açıklamada, zanlıların yakalanmamak için koruyucu ekipmanlar giydiğini, kurbanı yaktıktan sonra sahte adla kaydederek Kovid-19'dan ölmüş süsü verdiklerini söyledi.

Polis şefi, kurbanın zanlılar tarafından önce bir partiye davet edildiğini ve ardından boğularak öldürüldüğünü ve cesetten kurtulmak içinde bir torbaya konularak yakıldığı tesise taşındığını belirtti.

İsimsiz bir ihbar sonucu cinayeti çözdüklerini kaydeden şef, 5 zanlının da suçlarını itiraf ettiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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