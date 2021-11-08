Son dakika haberleri... Hindistan'da bir milis gücü mensubu 4 meslektaşını öldürdü, 3'ünü yaraladı - Haberler
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Son dakika haberleri... Hindistan'da bir milis gücü mensubu 4 meslektaşını öldürdü, 3'ünü yaraladı

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Hindistan'da bir milis gücü mensubu 4 meslektaşını öldürdü, 3'ünü yaraladı

Son dakika gündem haberi: YENİ Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde Hint polis teşkilatına bağlı milis gücü Merkezi Yedek Polis Gücü'nde (CRPF) görevli bir asker 4 meslektaşını öldürdü, 3'ünü yaraladı.

YENİ Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde Hint polis teşkilatına bağlı milis gücü Merkezi Yedek Polis Gücü'nde (CRPF) görevli bir asker 4 meslektaşını öldürdü, 3'ünü yaraladı.

Hint basınındaki haberler e göre, Yeni Delhi'deki CRPF Sözcülüğünden yapılan açıklamada, CRPF mensubu asker Reetesh Ranjan'ın, Chhattisgarh'ın Sukma bölgesinde bulunan CRPF kampına yerel saatle 03.45'te ateş açtığı ifade edildi.

Açıklamada, açılan ateş sonucunda kamptaki 7 askerin yaralandığı aktarıldı.

Hastaneye kaldırılan askerlerden 4'ünün hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 3 askerin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Ranjan'ın gözaltına alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Ülkede milis güçlerinin kamplarında son yıllarda, "dost ateşi" veya intihar vakalarında artış görülüyor.

Bunlara neden olarak, mesleki stres ve zorlu çalışma şartları gösteriliyor.

Haberler de, intihar eden CRPF askerlerinin sayısının 2018-2020'de 131, 2020-Eylül 2021'de ise 101 olduğu iddia edildi.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri
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