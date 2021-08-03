Son dakika haberleri: Hindistan'da askeri helikopter baraja düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Hindistan'da askeri helikopter baraja düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesinde bir askeri helikopterin baraja düştüğü bildirildi.

Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesinde bir askeri helikopterin baraja düştüğü bildirildi.

Hindistan ordusuna ait 254 AA tipi helikopter, yerel saatle 10.43 sıralarında Cammu Keşmir bölgesine bağlı Kathua'daki Ranjit Sagar Barajı'na düştü. Yerel saatle 10.20'de Mamun Cantt'tan havalanan helikopterde en az 5 kişinin bulunduğu belirtildi. Pathankot polisinden Surendra Lamba, şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmediğini ifade ederek, bölgeye arama-kurtarma ekipleri ve askerlerin sevk edildiğini duyurdu. Kathua polisinden RC Kotwal ise bölgedeki çalışmalarda dalgıçların da yer aldığını belirterek, helikopterde bulunanların sayısı hakkında herhangi bir bilgi olmadığını söyledi.

Ocak ayında da Kathua bölgesinde bir askeri helikopter düşmüş, olaysa pilot hayatını kaybetmişti.

-İHA-

Son dakika haberleri: Hindistan'da askeri helikopter baraja düştü
Son dakika haberleri: Hindistan'da askeri helikopter baraja düştü
Son dakika haberleri: Hindistan'da askeri helikopter baraja düştü
Son dakika haberleri: Hindistan'da askeri helikopter baraja düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Prens William İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mesut Özil Valentin Rosier Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Hindistan'da askeri helikopter baraja düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 14:24:45. #1.16#

title