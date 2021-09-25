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Son dakika haberleri! Hindistan, Afganistan'ın terörün yayılması için üs olmasını istemiyor

AA / Nuri Aydın - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Hindistan, Afganistan'ın terörün yayılması için üs olmasını istemiyor

Edinilen son dakika haberine göre Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Afganistan'ın terörün yayılması için bir üs olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Afganistan'ın terörün yayılması için bir üs olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Modi, BM 76. Genel Kurul Görüşmelerinin 4. gününde yaptığı konuşmada, Taliban'ın yönetimi ele aldığı Afganistan'daki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası toplumu Afganistan'daki kadınlara, çocuklara ve azınlıklara yardım etmeye çağıran Modi, bu ülkenin terörün yayılması için bir üs olarak kullanılmamasının zorunlu olduğunu belirtti.

Modi, Afganistan'ın mevcut durumun bölgesel güvenlik açısından önemine işaret ederek "Uyanık olmalıyız ve hiçbir ülkenin oradaki hassas durumdan yararlanmaya çalışmamasını ve bunu kendi bencil çıkarları için bir araç olarak kullanmamasını sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Başbakan Modi, bölge ülkelerine atıfta bulunarak okyanusları "genişleme yarışından" koruma ihtiyacının altını çizdi.

Modi, ayrıca, Hindistan'ın ekim ayı itibarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yeniden ihraç etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri
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