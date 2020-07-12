Son dakika haberleri! HEYBELİADA'DA YANGIN -2 Son dakika güncel haberi: Elif YAVUZ / İstanbul DHAHeybeliada'da bir binada başladığı öğrenilen yangın ormana sirayet etti.

Elif YAVUZ/ İstanbul DHA

Heybeliada'da bir binada başladığı öğrenilen yangın ormana sirayet etti. Yükselen dumanların birçok yerden görüldüğü yangın için çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesine geçiyor. Tarım Bakanı Pakdemirli, "Yangına 2 Uçak, 5 Helikopter, 6 Arazöz, 40 personel sevk edildi" dedi.

Kaynak: DHA