Son dakika haberleri | Herbalife Gran Canaria, Sarper David Mutaf'ı kadrosuna kattı
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Son dakika haberleri | Herbalife Gran Canaria, Sarper David Mutaf'ı kadrosuna kattı

06.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 06.02.2021 10:58
Son dakika haberleri | Herbalife Gran Canaria, Sarper David Mutaf'ı kadrosuna kattı

Son dakika habere göre İspanya'nın Herbalife Gran Canaria Basketbol Takımı, Sarper David Mutaf'ı transfer etti.

İspanya'nın Herbalife Gran Canaria Basketbol Takımı, Sarper David Mutaf'ı transfer etti.

Gran Canaria Kulübü, 18 yaşındaki oyun kurucu Sarper David Mutaf ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

A Milli Basketbol Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Sarper David Mutaf, Fenerbahçe'nin altyapısında yetişmişti.

Genç oyuncu, geçen yıl Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nde Minnesota Üniversitesi adına görev yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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