Son dakika haberleri | Her 6 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu

Dünya genelinde her altı saniyede bir futbol sahası kadar orman yok oluyor. bunda en büyük pay Brezilya'nın... Her 6 saniyede bir futbol sahası kadar orman yok oldu. Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, 2019 yılında her 6 saniyede bir futbol sahası kadar bakir ormanın yok olduğunu gösterdi. Yani, yaklaşık 12 hektar tropik ormanlık alandaki ağaçlar ya kesildi ya da yakıldı. Araştırmaya göre ormanlar en büyük yarayı Brezilya'dan aldı. Onu Endonezya ve Kongo izledi.

