Son dakika haberleri... "Hepgül Aysel" tiyatro oyunu Samsun'da sahnelendi
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Son dakika haberleri... "Hepgül Aysel" tiyatro oyunu Samsun'da sahnelendi

27.01.2021 20:59 | Son Güncelleme: 27.01.2021 21:02
Son dakika haberleri...

Son dakika kültür sanat haberi: Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Tiyatro Balans'ın "Hepgül Aysel" oyunu, Samsunlu sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Tiyatro Balans'ın "Hepgül Aysel" oyunu, Samsunlu sanatseverlerle buluştu.

Bakanlığın salgın döneminde özel tiyatroların sahnelerini açamaması nedeniyle açıkladığı destek paketi kapsamında hem dijital ve sesli tiyatro hem de turne desteği sağlanmasının ardından gerçek yaşam hikayesinden alınmış "Hepgül Aysel" tiyatro oyunu, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Senaryosunu Utkan Özüpak, yönetmenliğini Metin Karaman, müziklerini Soner Arıca'nın yaptığı, Sefa Zengin, Ebru Karaman, Esin Karakaya, Ömür Akkan, Suat İnal ve Begüm Gönenç'in sahne aldığı "Hepgül Aysel" tiyatro oyunu, kadına şiddeti konu ediniyor.

"Hepgül Aysel" tiyatro oyununda Aysel, hayatı boyuncu sıkıntılar çekmiş ve sevdiği erkeğin şiddetine uğramıştır. Aysel'in bir kızı dünyaya gelmiştir. Kızının adını "Hepgül" koymuştur. Aysel yaşadığı travmalar ve toplum baskısı ile kırılma noktasına gelmiştir. Aysel'in yaşadığı acı gerçekler oyunun sonunda çarpıcı bir finalle ters köşe yapıyor.

Sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sahneye konulan gösteriyi 250 kişi izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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