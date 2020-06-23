Son dakika haberleri: Heniyye'den İslam dünyasına İsrail'in planlarına karşı harekete geçme çağrısı
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Son dakika haberleri: Heniyye'den İslam dünyasına İsrail'in planlarına karşı harekete geçme çağrısı

Son dakika haberleri... Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da bazı bölgeleri "ilhak" planına karşı Arap ve İslam dünyasındaki siyasi güçler ile örgütlere acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

Son dakika haberleri: Heniyye'den İslam dünyasına İsrail'in planlarına karşı harekete geçme çağrısı
23.06.2020 22:21 | Son Güncelleme: 23.06.2020 23:12

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da bazı bölgeleri "ilhak" planına karşı Arap ve İslam dünyasındaki siyasi güçler ile örgütlere acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Arap ve İslam dünyasından devlet başkanı, parti genel sekreteri ve siyasi yapılara 120 ayrı mesaj gönderdi.

Hamas lideri Heniyye, mesajında, İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planına karşı acil harekete geçme çağrısı yaptı.

Filistin halkının haklarını, topraklarını, kutsallarını, tarihini ve kimliğini korumak için İsrail işgaline son verene kadar tüm çabaların birleştirilmesini isteyen Heniyye, "Arap ve İslam dünyasındaki siyasi partilerin, örgütlerin ve güçlerin Filistin davasını kucaklama, Filistin topraklarını koruma ve halkının meşru haklarını desteklemedeki tarihsel sorumluluğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Heniyye, İsrail'in planlarını boşa çıkarmak, Müslümanların ve Hristiyanların kutsal mekanlarına yönelik ihlallerine karşı koymak, Mescid-i Aksa'nın bölünmesini ve Yahudileştirme planlarını engellemek için ciddi bir eylem planı hazırlanması çağrısında bulundu.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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