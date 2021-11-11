Son dakika haberleri... Hendek'te zincirleme trafik kazası: 8 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri... Hendek'te zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

AA / Gürkan Özer - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Hendek'te zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Son dakika haberi: Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Sümbüllü Mahallesi Dikmen-Karadere grup yolunda seyreden H.T. idaresindeki araç ile R.T'nin kullandığı beton mikseri çarpıştı. Aynı yönde giden N.D. yönetimindeki pikap ile R.K. idaresindeki otomobil de kazaya karıştı.

Kazada, üç sürücü ile araçlarda bulunan F.K, M.K, D.S, M.K. ve U.E.S. olmak üzere 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Hendek Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bir süre ulaşımın aksadığı yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

AA / Gürkan Özer - Son Dakika Haberleri
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