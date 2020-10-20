Son dakika haberleri: Hemzemin geçitte tren hafif ticari araca çarptı; 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Hemzemin geçitte tren hafif ticari araca çarptı; 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı

20.10.2020 12:05 | Son Güncelleme: 20.10.2020 12:31
Son dakika haberleri: Hemzemin geçitte tren hafif ticari araca çarptı; 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı

Son dakika gündem haberine göre GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, hemzemin geçitte, tren hafif ticari araca çarptı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, hemzemin geçitte, tren hafif ticari araca çarptı. Kazada, 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kozdere Mahallesi'nde yaşandı. Makinistler M.K. ve H.K. idaresindeki 67386 sefer sayılı Fevzipaşa-Beyoğlu destek treni, hemzemin geçitten kontrolsüz şekilde geçmek isteyen Sadettin Kara (51) yönetimindeki 27 AAJ 010 plakalı hafif ticari araca çarptı. Sürüklenen araçta sürücü Kara ile okula götürmek için aracına aldığı Zeynep Azra Soysal (8) ve Elanur Soysal (6) kardeşler ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Saadettin Kara ve Zeynep Azra Soysal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Elanur Soysal ise Gaziantep'e sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberleri: Hemzemin geçitte tren hafif ticari araca çarptı; 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı
Son dakika haberleri: Hemzemin geçitte tren hafif ticari araca çarptı; 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı
Son dakika haberleri: Hemzemin geçitte tren hafif ticari araca çarptı; 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı
Son dakika haberleri: Hemzemin geçitte tren hafif ticari araca çarptı; 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı
Son dakika haberleri: Hemzemin geçitte tren hafif ticari araca çarptı; 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı
Son dakika haberleri: Hemzemin geçitte tren hafif ticari araca çarptı; 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı
Son dakika haberleri: Hemzemin geçitte tren hafif ticari araca çarptı; 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı
Son dakika haberleri: Hemzemin geçitte tren hafif ticari araca çarptı; 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı
Son dakika haberleri: Hemzemin geçitte tren hafif ticari araca çarptı; 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı
Son dakika haberleri: Hemzemin geçitte tren hafif ticari araca çarptı; 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı
Son dakika haberleri: Hemzemin geçitte tren hafif ticari araca çarptı; 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı
Son dakika haberleri: Hemzemin geçitte tren hafif ticari araca çarptı; 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı
Son dakika haberleri: Hemzemin geçitte tren hafif ticari araca çarptı; 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Abdülhamit Gül Vladimir Putin Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Yekta Kopan Didem Soydan Erdem Tepegöz
Spor Samatta Metin Oktay Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Ekim Çocuk İntihar Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Hemzemin geçitte tren hafif ticari araca çarptı; 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 12:51:43. #1.15#
title