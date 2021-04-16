Son dakika haberleri | Hemşireye saldıran şahıs tavan arasında yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziosmanpaşa'da özel bir tıp merkezinde hemşire Süleyman Gül'e saldırdıktan sonra kayıplara karışan Taşkın T., abisinin evinde bulunan tavan arasında polis ekiplerince yakalandı.

Gaziosmanpaşa'da özel bir tıp merkezinde hemşire Süleyman Gül'e saldırdıktan sonra kayıplara karışan Taşkın T., abisinin evinde bulunan tavan arasında polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen Taşkın T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziosmanpaşa'da 23 Şubat günü özel bir tıp merkezinde yaşanan olayda hemşire Süleyman Gül, alkollü olduğu belirtilen iki kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırı sırasında aldığı yumruk ve kafa darbeleriyle yaralanan Gül, durumu polis ekiplerine bildirdi. Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler kavgaya karışan Murat B.'yi kısa sürede yakalayarak adliyeye sevk etmişti. Murat B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken hemşeri Süleyman Gül'e kafa atan saldırgan Taşkın T. kayıplara karışmıştı.

Tavan arasında yakalandı

Polis ekipleri yaklaşık 2 aydan beri firari olan Taşkın T.'nin, abisinin Gaziosmanpaşa'daki evine geldiğini tespit etti. Eve baskın düzenleyen Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Taşkın T.'yi evin tavan arasında saklanırken buldu. Emniyetteki işlemlerin tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Taşkın T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı