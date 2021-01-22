Son dakika haberleri | Helikopter ambulans 78 yaşındaki hasta için havalandı
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Son dakika haberleri | Helikopter ambulans 78 yaşındaki hasta için havalandı

22.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:55
Son dakika haberleri | Helikopter ambulans 78 yaşındaki hasta için havalandı

Son dakika gündem haberi: BURSA'nın Harmancık ilçesinde yaşayan Ü.A. (78), rahatsızlanması üzerine kötü hava koşullarına rağmen havalanan helikopter ambulans ile alınarak, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

BURSA'nın Harmancık ilçesinde yaşayan Ü.A. (78),  rahatsızlanması üzerine kötü hava koşullarına rağmen havalanan helikopter ambulans ile alınarak, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Serebrovasküler hastası Ü.A. (78), evinde rahatsızlandı.  Yakınları durumu, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne bildirildi. Hemen havalanan helikopter ambulans, olumsuz hava koşullarına rağmen hastayı ilçeden alıp, şehir merkezine getirdi. Hasta, burada hazır bekleyen ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi.


Son dakika haberleri | Helikopter ambulans 78 yaşındaki hasta için havalandı
Son dakika haberleri | Helikopter ambulans 78 yaşındaki hasta için havalandı
Son dakika haberleri | Helikopter ambulans 78 yaşındaki hasta için havalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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